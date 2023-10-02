В прошлом сезоне Интер прошёл Бенфику в четвертьфинале Лиги чемпионов. Летом миланский клуб долгое время вел переговоры с Шахтёром по поводу подписания вратаря Анатолия Трубина, но в конце концов украинский клуб решил продать голкипера в Бенфику.

Суперсейв Трубина в О Класико в видеообзоре матча Бенфика – Порту

"Что изменилось в Бенфике по сравнению с прошлым сезоном? К ним присоединился Ди Мария и новый вратарь. Центральные нападающие ротируются в атаке. У них поменялись несколько игроков, но принципы игры остались прежними. Бенфика проиграла первый матч Зальцбургу неожиданно и незаслуженно. Она создала много моментов. Вообще наша группа очень сбалансированная.

Что мне нравится в своей команде на старте этого сезона, так это то, как ребята тренируются. Каждый из игроков хочет поставить меня в трудное положение при определении состава на игру. В первые четыре недели у нас было много времени на подготовку к матчам, сейчас календарь игр более плотный. Сейчас мы восстанавливаемся и тренируемся, играя матчи", – приводит слова Индзаги FC Inter News.

Матч Интер – Бенфика будет сыгран во вторник, 3 октября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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