Екс-воротар Інтера Самір Хандановіч стежить для колишнього клубу за воротарями з усієї Італії.

Хандановіч проходить тренерські курси для отримання ліцензії для роботи з молодіжними командами. Як інформує Gazzetta dello Sport, словенець хотів би працювати з прімаверою Інтера.

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Але поки що у Саміра необхідної ліцензії немає. Наразі міланський клуб використовує знання Хандановіча на посаді скаута. Нерадзуррі відправляють 39-річного фахівця на різні матчі молодіжної команди Інтера для оцінки гри воротарів суперників з метою можливого придбання цих гравців у майбутньому.

У вівторок, 3 жовтня, Хандановіч був присутній на матчі Юнацької Ліги чемпіонів між Інтером і Бенфікою (1:1).

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