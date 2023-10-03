Хандановіч став скаутом Інтера, але в екс-воротаря інші цілі
Екс-воротар Інтера Самір Хандановіч стежить для колишнього клубу за воротарями з усієї Італії.
Хандановіч проходить тренерські курси для отримання ліцензії для роботи з молодіжними командами. Як інформує Gazzetta dello Sport, словенець хотів би працювати з прімаверою Інтера.
Індзагі демонстративно проігнорував Трубіна перед матчем Інтера з Бенфікою
Але поки що у Саміра необхідної ліцензії немає. Наразі міланський клуб використовує знання Хандановіча на посаді скаута. Нерадзуррі відправляють 39-річного фахівця на різні матчі молодіжної команди Інтера для оцінки гри воротарів суперників з метою можливого придбання цих гравців у майбутньому.
У вівторок, 3 жовтня, Хандановіч був присутній на матчі Юнацької Ліги чемпіонів між Інтером і Бенфікою (1:1).
Принципові виїзди Трубіна й Анчелотті, перше дербі шейхів, класика для Гвардіоли: топ-5 матчів Ліги чемпіонів