Сегодня стартует второй раунд группового этапа самого престижного клубного турнира Европы. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR выбрал матчи, которые стоит посмотреть, чтобы сполна насладиться атмосферой Лиги чемпионов.

"Кажется, они нашли скважину. Это нефть?": эпический вечер ЛЧ в Мадриде со сломанными воротами и шоу комментаторов

Сразу заметим, что в этой подборке не будет поединка Шахтера. Для этого есть несколько причин. Во-первых, вы и так пересмотрите эту игру, если поддерживаете дончан или все украинские клубы на международной арене. Во-вторых, об этом матче мы пишем много до, во время и после – так что просто загляните в онлайн на Футбол 24. В-третьих, встреча "горняков" с Антверпеном начнется в 19:45, в этом временном слоте не будет особой альтернативы. В то же время цель нашего списка – помочь выбрать матч для просмотра, который будет наиболее интересен именно вам!

Интер – Бенфика (вторник, 22:00)

Фавориты группы D синхронно с неудач начали розыгрыш турнира. Интер (действующий финалист ЛЧ) не смог обыграть Реал Сосьедад, а Бенфика вообще проиграла Зальцбургу в матче с двумя пенальти, один из которых привез Анатолий Трубин. Для украинца игра на Сан-Сиро будет очень эмоциональной, ведь летом долгое время именно миланский клуб был фаворитом на его подписание. На пресс-конференции Симоне Индзаги даже не захотел вспоминать имя нашего земляка, ограничившись фразой о "новом вратаре" лиссабонцев.

Кроме контекста Трубина, у этого матча есть еще, чем заинтересовать. На поверхности стремление Бенфики реабилитироваться за вылет от Интера в четвертьфинале Лиги чемпионов. Впрочем, "орлам" придется переписывать историю, ведь они никогда не побеждали миланские клубы. За 11 матчей против Интера и Милана португальский гранд потерпел семь поражений, а на Джузеппе Меацца только раз завоевал ничью.

Наполи – Реал (вторник, 22:00)





Никто пока не сомневается, что от группы С в плей-офф выйдут Реал и Наполи. Очные матчи должны определить обладателя первого места, которое дает преимущество для дальнейших выступлений в Лиге чемпионов. Эти команды сейчас очень похожи друг на друга – имеют проблемы в обороне, но вытягивают матчи благодаря атакующим линиям. У каждого они, пожалуй, самые сильные в своих национальных чемпионатах. Вывеска Беллингем+Винисиус против Хвичи+Осимхена по-настоящему интригует.

В очных матчах преимущество на стороне Реала, но таких было всего четыре. Последний раз команды встречались в 2017, когда коллектив Зинедина Зидана дважды победил со счетом 3:1. Впрочем, игра на стадионе имени Диего Марадоны будет символической из-за Карло Анчелотти. Он имел опыт работы в Наполи, но в декабре 2019 года стороны разошлись не очень красиво. После этого тренер засветился в Эвертоне и триумфально вернулся в Мадрид (выиграл ЛЧ и Ла Лигу), а партенопейцы завоевали Скудетто. Казалось бы, прощание пошло на пользу всем, но осадок тех событий никуда не делся.

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Боруссия Д – Милан (среда, 22:00)

Встреча двух команд группы смерти, которые могут похвастаться победами в Лиге чемпионов. Правда, это было давно, а сейчас и Милан и Боруссия вполне могут не выйти из группы. Итальянцы в первом туре так и не дожали Ньюкасл, а дортмундцы без шансов проиграли ПСЖ. Если не будет форс-мажоров, то парижане должны проходить в плей-офф, а чтобы составить им компанию, нужно начинать побеждать.

В последний раз Милан играл с Боруссией в 2017 году, тогда ассист в составе "шмелей" отдал Кристиан Пулишич. Сейчас американец пытается реанимировать карьеру в составе "россонери" (уже 3 гола и ассист). Интересно, какой прием приготовил Сигнал Идуна Парк для своего бывшего кумира. Милан надеется, что именно Пулишич сможет пробить легендарную "желтую стену".

Ньюкасл – ПСЖ (среда, 22:00)

Шейхи с Аравийского полуострова мечтают когда-нибудь увидеть свои клубы в Лиге чемпионов. УЕФА пока не думает идти на уступки, но репетицию этого действа можно посмотреть. ПСЖ поднялся благодаря инвестициям из Катара, а Ньюкаслом владеет Саудовская Аравия. "Сороки" только начинают этот путь. Символично, что свой первый за более чем 20 лет домашний матч ЛЧ они проведут против клуба с идентичной идеологией.

Парижане довольно успешно играют против представителей АПЛ, если это только не Ман Сити. Гости будут фаворитами, но все не так-то просто. Луис Энрике строит новую команду, и уже в этом сезоне не раз система давала сбой. Однако Ньюкаслу будет сложновато воспользоваться этим. Да, команда Эдди Хау выстояла в Милане, громила Шеффилд 8:0 и била самого Гвардиолу, но именно на этот матч слишком много травм. В конце концов эти нотки нестабильности обоих коллективов могут сделать противостояние лишь более интересным и непредсказуемым.

Лейпциг – Манчестер Сити (среда, 22:00)

Классика последних сезонов Лиги чемпионов. Третий розыгрыш подряд пути Лейпцига и Манчестер Сити пересекаются в ЛЧ. Итог этих матчей не столь предсказуем, как можно было подумать. Англичане, конечно, справлялись лучше, но только благодаря результатам дома. На своем поле "быки" Гвардиоле еще не проигрывали, так что есть все шансы на сохранение интриги в борьбе за первое место группы G.

Манчестер Сити проиграл последние два матча. Играть без Гюндогана и де Брюйне все еще тяжело. Для окончательной интеграции новичков нужно время. Лейпциг летом также потерял важных исполнителей, но Шешко, Симонс и Опенда не дают причин скучать по Собослаю и Гвардиолу. Йошко, кстати, в среду должен сыграть против своей бывшей команды.

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