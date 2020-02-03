Ханданович сломал палец и пропустит 3-4 недели

Вратарь сборной Словении Самир Ханданович в ближайшее время не поможет своей команде в важных матчах.

Как сообщалось ранее, голкипер Интера Самир Ханданович накануне матча 22-го тура Серии А против Удинезе получил травму на тренировке. В результате вратарь пропустил поединок с "бьянконери", который завершился победой Интера со счетом 2:0.

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После проведения рентгенологического исследования левой руки был обнаружен перелом пальца и, как следствие, словенец пропустит от трех до четырех недель. 35-летний голкипер рискует не сыграть против Милана, Лацио и Сампдории в Серии А, а также не сможет помочь своей команде в поединке с Лудогорцем в Лиге Европы.

К слову, Ханданович является основным голкипером Интера и провел без замен 21 матч в Серии А. Усугубляет ситуацию дисквалификация резервного вратаря "нерадзурри" Томмазо Берни. В распоряжении Антонио Конте теперь остался только 34-летний Даниэле Паделли, который и защищал рамку ворот в поединке против "зебр". Вполне возможно теперь появление в основной команде и кипера Примаверы Филиппа Станковича – сына легендарного Деяна Станковича.

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