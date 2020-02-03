Хандановіч зламав палець і пропустить 3-4 тижні

Воротар збірної Словенії Самір Хандановіч найближчим часом не допоможе своїй команді у важливих матчах.

Як повідомлялось раніше, голкіпер Інтера Самір Хандановіч напередодні матчу 22-го туру Серії А проти Удінезе зазнав ушкодження на тренуванні. В результаті воротар пропустив поєдинок з "б’янконері", що завершився перемогою Інтера з рахунком 2:0.

Конте розкритикував Лукаку, який оформив дубль у ворота Удінезе

Після проведення рентгенологічного дослідження лівої руки було виявлено перелом пальця і, як наслідок, словенець пропустить від трьох до чотирьох тижнів. 35-річний голкіпер ризикує не зіграти проти Мілана, Лаціо і Сампдорії у Серії А, а також не зможе допомогти своїй команді у поєдинку з Лудогорцем у Лізі Європи.

До слова, Самір Хандановіч є основним голкіпером Інтера та провів без замін 21 матч у Серії А. Погіршує ситуацію дискваліфікація резервного воротаря "нерадзуррі" Томмазо Берні. У розпорядженні Антоніо Конте тепер залишився лише 34-річний Даніеле Паделлі, який і захищав рамку воріт у поєдинку проти "зебр". Цілком можлива тепер поява в основній команді і кіпера Прімавери Філіпа Станковіча – сина легендарного Деяна Станковіча.

Інтер здолав Удінезе, Шахов допоміг Лечче розбити Торіно, Ювентус розгромив Фіорентину: 22-й тур Серії А, неділя