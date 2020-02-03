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Конте раскритиковал Лукаку, оформившего дубль в ворота Удинезе

10:58 25 Читати українською
Конте раскритиковал Лукаку, оформившего дубль в ворота Удинезе
Ромелу Лукаку и Антонио Конте / Фото из открытых источников

Главный тренер миланского Интера Антонио Конте поделился мыслями относительно бельгийского нападающего команды Ромелу Лукаку после матча 22-го тура Серии А против Удинезе (2:0).

 
Ромелу Лукаку 64’
Ромелу Лукаку 70’
64’ Ромелу Лукаку
70’ Ромелу Лукаку

"Ромелу – очень качественный игрок, но сегодня было не лучшее его выступление, он может и должен все делать намного лучше. Важно, что сегодня он сделал дубль, но он может добавить и в других аспектах игры.

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Он прекрасно освоился в команде, и я могу сказать о нем только хорошие слова. Очень рад, что мне удалось подтолкнуть его на переход в нашу команду", – цитирует Конте издание Football Italia.

Напомним, Интер в последнем туре одолел Удинезе – два гола на счету Ромелу Лукаку. Миланская команда поднялась на второе место, опередив Лацио и только на три пункта отстает от лидера чемпионата Ювентуса. Однако у римлян есть еще игра в запасе.

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Интер Интер Италия Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Антонио Конте Антонио Конте Удинезе - Интер
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