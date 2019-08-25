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Хамес впервые за 2 года сыграл за Реал – болельщики наградили колумбийца бурными овациями

14:41 21 Читати українською
Хамес впервые за 2 года сыграл за Реал – болельщики наградили колумбийца бурными овациями
Хамес Родригес / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Хамес Родригес попал в стартовый состав на поединок 2-го тура Примеры против Вальядолида (1:1).

Это появление на поле в футболке "сливочных" стало для 28-летнего исполнителя первым с мая 2017 года. Болельщики Реала остались довольны игрой колумбийца, устроив овации после того, как Хамес был заменен.

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"После длительного перерыва возвращаюсь на Сантьяго Бернабеу. Ощущения невероятные. Спасибо фанатам за любовь. Мы продолжим работать, чтобы стать еще лучше", – написал Хамес в твиттере.

К слову, Реал не сумел удержать победу над Вальядолиом, пропустив гол на последних минутах поединка. Теперь в активе обеих команд по 4 очка и второе место в турнирной таблице.

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