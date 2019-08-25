Реал неожиданно потерял очки с Вальядолидом. Андрей Лунин просидел в запасе. Смотрите видео голов и обзор матча.

Испания. Ла Лига, 2 тур

Реал – Вальядолид – 1:1

Голы: Бензема, 82 – Гвардиола, 88

Гвардиола без Лунина сенсационно отобрал очки у Реала, Валенсия проиграла Сельте: 2-й тур Ла Лиги, матчи субботы

Мадридский Реал дома принимал Вальядолид в рамках 2 тура Ла Лиги. Лунин, несмотря на возможность сыграть в поединке против клуба, которому принадлежит, остался в запасе. "Сливочные" также впервые с мая 2017 года выпустили в старте Хамеса Родригеса.

Реал прогнозируемо контролировал мяч, а гости искали свое счастье на контратаках. После выхода на поле Винисиуса и Йовича "королевский клуб" добавил в атаке, что воплотилось в гол Карима Бензема, который эффектно пробил с разворота. Но Реал не смог удержать победный результат. Во время одной из немногих контратак Серхи Гвардиола вырвался на свидание с Тибо Куртуа и пробил под ним.

После 2 тура в активе обоих коллективов по 4 очка.