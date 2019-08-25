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Реал –​​​​​​​ Вальядолид –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

00:10 29 Читати українською
Реал –​​​​​​​ Вальядолид –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Гарет Бейл и Хамес Родригес / ФК Реал Мадрид

Реал неожиданно потерял очки с Вальядолидом. Андрей Лунин просидел в запасе. Смотрите видео голов и обзор матча.

82’ Карим Бензема
 
Серхи Гвардиола 88’
82’ Карим Бензема
88’ Серхи Гвардиола

Испания. Ла Лига, 2 тур

Реал – Вальядолид – 1:1

Голы: Бензема, 82 – Гвардиола, 88

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Мадридский Реал дома принимал Вальядолид в рамках 2 тура Ла Лиги. Лунин, несмотря на возможность сыграть в поединке против клуба, которому принадлежит, остался в запасе. "Сливочные" также впервые с мая 2017 года выпустили в старте Хамеса Родригеса.

Реал прогнозируемо контролировал мяч, а гости искали свое счастье на контратаках. После выхода на поле Винисиуса и Йовича "королевский клуб" добавил в атаке, что воплотилось в гол Карима Бензема, который эффектно пробил с разворота. Но Реал не смог удержать победный результат. Во время одной из немногих контратак Серхи Гвардиола вырвался на свидание с Тибо Куртуа и пробил под ним.

После 2 тура в активе обоих коллективов по 4 очка.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Украинцы за рубежом Реал Мадрид - Вальядолід Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Испания Андрей Лунин Андрей Лунин
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