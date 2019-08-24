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Осасуна и Эйбар расписали сухую мировую: 2-й тур Ла Лиги, матчи субботы

20:04 7 Читати українською
Осасуна и Эйбар расписали сухую мировую: 2-й тур Ла Лиги, матчи субботы
Осасуна – Эйбар – 0:0 / ФК Эйбар

В матче 2 тура испанской Ла Лиги Осасуна и Эйбар не смогли определить победителя, сыграв в сухую ничью.

Испания. Ла Лига, 2 тур

Осасуна – Эйбар – 0:0

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Осасуна в матче 2 тура Ла Лиги дома принимала Эйбар. Гости, несмотря на небольшое преимущество, не смогли одолеть памплонцев в их логове, но и не пропустили в ответ.

После 2 туров Осасуна имеет 4 очка, Эйбар набрал 1 пункт.

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