Хамес вперше за 2 роки зіграв за Реал – вболівальники нагородили колумбійця бурхливими оваціями

Півзахисник Реала Хамес Родрігес потрапив до стартового складу на поєдинок 2-го туру Прімери проти Вальядоліда (1:1).
Ця поява на полі у футболці "вершкових" стала для 28-річного виконавця першою з травня 2017 року. Вболівальники Реала залишилися задоволеними грою колумбійця, влаштувавши овації після того, як Хамес був замінений.
Реал – Вальядолід – 1:1 – відео голів та огляд матчу
"Після тривалої перерви повертаюся на Сантьяго Бернабеу. Відчуття неймовірні. Дякую фанатам за любов. Ми продовжимо працювати, щоб стати ще кращими", – написав Хамес в твіттері.
До слова, Реал не зумів втримати перемогу над Вальядоліом, пропустивши гол на останніх хвилинах поєдинку. Тепер у активі обох команд по 4 очки і друге місце в турнірній таблиці.
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