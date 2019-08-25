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Хамес вперше за 2 роки зіграв за Реал – вболівальники нагородили колумбійця бурхливими оваціями

14:41 110 Читать на русском
Хамес вперше за 2 роки зіграв за Реал – вболівальники нагородили колумбійця бурхливими оваціями
Хамес Родрігес / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Хамес Родрігес потрапив до стартового складу на поєдинок 2-го туру Прімери проти Вальядоліда (1:1).

Ця поява на полі у футболці "вершкових" стала для 28-річного виконавця першою з травня 2017 року. Вболівальники Реала залишилися задоволеними грою колумбійця, влаштувавши овації після того, як Хамес був замінений.

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"Після тривалої перерви повертаюся на Сантьяго Бернабеу. Відчуття неймовірні. Дякую фанатам за любов. Ми продовжимо працювати, щоб стати ще кращими", – написав Хамес в твіттері.

До слова, Реал не зумів втримати перемогу над Вальядоліом, пропустивши гол на останніх хвилинах поєдинку. Тепер у активі обох команд по 4 очки і друге місце в турнірній таблиці.

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