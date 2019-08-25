Хамес вперше за 2 роки зіграв за Реал – вболівальники нагородили колумбійця бурхливими оваціями

Півзахисник Реала Хамес Родрігес потрапив до стартового складу на поєдинок 2-го туру Прімери проти Вальядоліда (1:1).

Ця поява на полі у футболці "вершкових" стала для 28-річного виконавця першою з травня 2017 року. Вболівальники Реала залишилися задоволеними грою колумбійця, влаштувавши овації після того, як Хамес був замінений.

Реал – Вальядолід –​​​​​​​ 1:1 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

"Після тривалої перерви повертаюся на Сантьяго Бернабеу. Відчуття неймовірні. Дякую фанатам за любов. Ми продовжимо працювати, щоб стати ще кращими", – написав Хамес в твіттері.

До слова, Реал не зумів втримати перемогу над Вальядоліом, пропустивши гол на останніх хвилинах поєдинку. Тепер у активі обох команд по 4 очки і друге місце в турнірній таблиці.

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