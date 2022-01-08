Кубок Англии, 1/32 финала

Вест Бромвич – Брайтон – 1:2

Голы: Робинсон, 47 – Модер, 81, Мопе, 98

Удаление: Кипре, 68 (В)

Лестер – Уотфорд – 4:1

Голы: Тилеманс, 7, Мэддисон, 25, Барнс, 54, Олбрайтон, 85 – Педру, 27

Ньюкасл – Кембридж – 0:1

Гол: Айронсайд, 57

Порт Уэйл – Брентфорд – 1:4

Голы: Харрат, 69 – Форсс, 26, Мбемо, 66, 76, 87 (пен.)

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Ньюкасл вылетел из турнира от представителя третьего по силе английского дивизиона Кембриджа. Несмотря на заметную доминацию хозяев и дебют звездного новичка "сорок" Кирана Триппьера, единственный гол в поединке организовали именно гости. 0:1. Кембридж идет дальше.

В еще одном топ-матче состязались Лестер и Уотфорд. Окрыленные недавней победой над Ливерпулем "лисы" не заметили гостей, отгрузив им 4 мяча. Уотфорд смог ответить только голом престижа.

В других поединках Брайтон добавил Вест Бромвич, а Брентфорд разгромил Порт Уэйл.

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