Кубок Англии: Челси уничтожил Честерфилд в матче с 6-ю голами – Лукаку снова забивает
Состоялись очередные поединки 1/32 финала Кубка Англии. Читайте отчет на Футбол 24.
Кубок Англии, 1/32 финала
Челси – Честерфилд – 5:1
Голы: Вернер, 6, Хадсон-Одой, 18, Лукаку, 20, Кристенсен, 39, Зиеш, 55 – Асанте, 80
Суонси – Саутгемптон – 2:3
Голы: Пиру, 77, Беднарек, 95 (аг.) – Редмонд, 8, Эльюнусси, 96, Лонг, 102
Удаление: Валери, 30 (Саут)
Кубок Англии: Ньюкасл неожиданно проиграл аутсайдеру, Лестер разгромил Уотфорд
Челси давно не радовал своих фанатов разгромными счетами, но в матче со скоромным Честерфилдом подопечные Тухеля исправились.
Еще до свистка на перерыв лондонцы 4 раза поразили ворота гостей, сняв все вопросы по поводу обладателя путевки в следующий раунд турнира. Один из мячей забил и скандальный нападающий Ромелу Лукаку, которого недавно отстраняли от команды из-за сомнительных высказываний о "синих".
Во втором тайме Зиеш довел счет до издевательского, но ближе к завершению встречи игроки Честерфилда все же организовали свой гол престижа.
Хаос Кубка Африки 2021: Ліверпуль грабують, а золотий фонд УПЛ і багатомільйонних суперзірок не пускають