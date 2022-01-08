Кубок Англии, 1/32 финала

Челси – Честерфилд – 5:1

Голы: Вернер, 6, Хадсон-Одой, 18, Лукаку, 20, Кристенсен, 39, Зиеш, 55 – Асанте, 80

Суонси – Саутгемптон – 2:3

Голы: Пиру, 77, Беднарек, 95 (аг.) – Редмонд, 8, Эльюнусси, 96, Лонг, 102

Удаление: Валери, 30 (Саут)

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Челси давно не радовал своих фанатов разгромными счетами, но в матче со скоромным Честерфилдом подопечные Тухеля исправились.

Еще до свистка на перерыв лондонцы 4 раза поразили ворота гостей, сняв все вопросы по поводу обладателя путевки в следующий раунд турнира. Один из мячей забил и скандальный нападающий Ромелу Лукаку, которого недавно отстраняли от команды из-за сомнительных высказываний о "синих".

Во втором тайме Зиеш довел счет до издевательского, но ближе к завершению встречи игроки Честерфилда все же организовали свой гол престижа.

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