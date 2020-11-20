Форвард Шанхай СИПГ Халк получил варианты возвращения в Европу после вояжа в Китай. На ветерана претендуют его бывшие клубы – Порту и питерский Зенит.

"Драконы" стремятся вернуть бразильца на Драгау, сообщает A Bola.

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Сам Халк хочет возобновить выступления в Европе и готов рассмотреть различные варианты. Порту якобы уже предложил форварду 1,5 млн евро в год. Но для подписания Халка зимой гранду придется досрочно завершить аренду Фелипе Андерсона из Вест Хэма. Зато Зенит готов платить бразильскому нападающему 3 млн в евровалюте за сезон. Контракт ветерана с Шанхаем действует до 31 декабря.

В сезоне-2020 Халк сыграл 18 матчей, в которых забил 7 мячей. Ранее он провел 5 сезонов в составе Порту и 4 – в Зените.

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