Порту попытается вернуть Халка – Зенит и экс-партнер Ярмоленко мешают
Форвард Шанхай СИПГ Халк получил варианты возвращения в Европу после вояжа в Китай. На ветерана претендуют его бывшие клубы – Порту и питерский Зенит.
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Сам Халк хочет возобновить выступления в Европе и готов рассмотреть различные варианты. Порту якобы уже предложил форварду 1,5 млн евро в год. Но для подписания Халка зимой гранду придется досрочно завершить аренду Фелипе Андерсона из Вест Хэма. Зато Зенит готов платить бразильскому нападающему 3 млн в евровалюте за сезон. Контракт ветерана с Шанхаем действует до 31 декабря.
В сезоне-2020 Халк сыграл 18 матчей, в которых забил 7 мячей. Ранее он провел 5 сезонов в составе Порту и 4 – в Зените.
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