Лига чемпионов АФК, 1/8 финала

Виссел Кобе (Япония) – Шанхай СІПГ (Китай) – 2:0

Голы: Иньеста, 31, Ниси, 50

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Дело начал легендарный экс-игрок Барселоны Андрес Иньеста – 36-летний ветеран, получив мяч на линии штрафной, обошел двух защитников, сместился в район одиннадцатиметровой отметки и мощно пробил по центру ворот между ног голкипера. Вратарь китайской команды несколько притормозил полет сферы, но этого не хватило, чтобы уберечь Шанхай СИПГ от гола.

После перерыва Виссел Кобе сумел забить второй раз и, поставив жирную точку в матче, вышел в четвертьфинал. Историческая победа японской команды обернулась трагедией для еще одной звезды футбола – экс-полузащитник Челси Оскар, который сейчас защищает цвета китайского клуба, вылетел из турнира и не смог добавить в свою коллекцию очередной трофей.

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