Халилходжич покинул Нант – на его место сватают Гаттузо

Французский Нант остался без главного тренера. Вахид Халилходжич подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

Босниец Вахид Халилходжич покинул пост главного тренера Нанта. 67-летний специалист подал в отставку по собственному желанию, сообщает официальный сайт клуба.

Одним из претендентов на замену Халилходжичу является экс-наставник Милана Дженнаро Гаттузо. Итальянец уже получил соответствующее предложение и теперь размышляет над таким вариантом, убеждает Soccerlink.

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В случае отказа 41-летнего Гаттузо французскую команду возглавит Стефан Зиани.

В сезоне 2018/19 Нант финишировал на 12-й позиции чемпионата Франции. Зимой клуб потерял главного бомбардира – Эмилиано Сала, который должен был перейти в Кардифф, трагически погиб в авиакатастрофе.

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