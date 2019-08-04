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Халілходжич покинув Нант – на його місце сватають Гаттузо

15:02 117 Читать на русском
Халілходжич покинув Нант – на його місце сватають Гаттузо
Вахід Халілходжич / ФК Нант

Французький Нант залишився без головного тренера. Вахід Халілходжич подав у відставку, яка була прийнята керівництвом клубу.

Боснієць Вахід Халілходжич покинув посаду головного тренера Нанта. 67-річний фахівець подав у відставку за власним бажанням, повідомляє офіційний сайт клубу.

Одним із претендентів на заміну Халілходжичу є екс-наставник Мілана Дженнаро Гаттузо. Італієць вже отримав відповідну пропозицію та наразі роздумує над таким варіантом, переконує Soccerlink.

Гаттузо може очолити китайський клуб

У випадку відмови 41-річного Гаттузо французьку команду очолить Стефан Зіані.

В сезоні 2018/19 Нант фінішував на 12-й позиції чемпіонату Франції. Взимку клуб втратив головного бомбардира – Еміліано Сала, який мав перейти у Кардіфф, трагічно загинув в авіакатастрофі.

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Теги
Трансфери Вахід Халілходжич Вахід Халілходжич Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Нант Нант Франція
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