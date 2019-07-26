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Гаттузо может возглавить китайский клуб

13:30 15 Читати українською
Гаттузо может возглавить китайский клуб
Дженнаро Гаттузо / LaPresse

Бывший наставник итальянского Милана Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером китайского Шанхай Шэньхуа.

Легенда "россонери" может возглавить клуб, в который недавно присоединился форвард сборной Италии Стефан Эль-Шаарави. Об этом сообщает Sportitalia.

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По информации издания, Гаттузо готов вернуться к тренерской работе. Ранее его фамилию связывали с вакантными должностями в английском Ньюкасле и аравийском Аль-Хиляле, но оба клуба предпочли назначить других специалистов.

Дженнаро Гаттузо прошлый сезон провел в Милане, однако "красно-черные" не смогли попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Ранее он тренировал Примаверу Милана, Пизу, ОФИ, Палермо и Сьон.

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Китай Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Мир Шанхай Шэньхуа Шанхай Шэньхуа
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