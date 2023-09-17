В воскресенье 4-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 4-й тур

Хайденхайм – Вердер – 4:2

Голы: Кляйндинст, 5 (п.), Динкчи, 44, 68, Бесте, 76 – Дукш, 49, Вайзер, 64

Нереализованный пенальти: Дукш, 49 (Вердер)

Дармштадт – Боруссия М – начало матча в 18:30

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Хайденхайм на своем поле неожиданно разбил Вердер. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи благодаря пенальти, который реализовал Кляйндинст. Именно он приложился и ко второму голу на последней минуте тайма, ассистировав Динкчи.

После перерыва бременцы один мяч отквитали (Дукш не забил с пенальти, но успел добить сферу в сетку), а затем восстановили статус-кво. "Сенсации не быть" подумали болельщики, но новичка Бундеслиги в этот вечер было не остановить. Все тот же Динкчи уже через 4 минуты вывел свою команду вперед, а Вайзер добил соперника. Историческая победа Хайденхайма – ей впервые удалось взять три очка в высшем дивизионе Германии.

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