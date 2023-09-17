У неділю 4-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 4-й тур

Хайденхайм – Вердер – 4:2

Голи: Кляйндінст, 5 (п.), Дінкчі, 44, 68, Бесте, 76 – Дукш, 49, Вайзер, 64

Нереалізований пенальті: Дукш, 49 (Вердер)

Дармштадт – Борусія М – початок матчу о 18:30

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Хайденхайм на своєму полі несподівано розбив Вердер. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі завдяки пенальті, який реалізував Кляйндінст. Саме він приклався і до другого гола на останній хвилині тайму, асистувавши Дінкчі.

По перерві бременці один м'яч відквитали (Дукш не забив з пенальті, але встиг добити сферу у сітку), а згодом відновили статус-кво. "Сенсації не бути" подумали вболівальники, але новачка Бундесліги цього вечора було не зупинити. Все той же Дінкчі вже за 4 хвилини вивів свою команду вперед, а Вайзер добив суперника. Історична перемога Хайденхайма – їй вперше вдалось взяти три очки у найвищому дивізіоні Німеччини.

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