Бавария расписала ничью с леверкузенским Байером (2:2) в рамках 4-го тура Бундеслиги. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Бундеслига после международного перерыва вернулась сразу топовым противостоянием между командами, набравшими максимум очков в трех стартовых турах. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Бавария провела генеральную репетицию перед стартом в Лиге чемпионов. Экзаменатором был Байер под руководством Хаби Алонсо.

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Предыдущий поединок между этими командами оказался судьбоносным. В марте леверкузенцы на своем поле в волевом стиле одолели фаворита. То поражение подписало приговор Юлиану Нагельсманну. На следующий матч Баварию вывел уже Томас Тухель. Сложно говорить, насколько смена тренера помогла. Впрочем, сейчас нас это мало интересует. Другое дело, что Тухелю было важно сегодня победить с точки зрения символизма.

Первоначальный план лучше работал у Баварии. На старте матча хозяева тотально доминировали. Местами имели 70% владения мячом и регулярно завершали свои атаки опасными ударами. А Байер даже до чужих ворот не доходил. Все это завершилось логичным голом мюнхенцев. После углового неуверенно сыграл Тапсоба, просто сбросив мяч Кейну. Харри легко воспользовался подарком, открыв счет уже на 7-й минуте. Экс-форвард Тоттенхэма за четыре тура Бундеслиги забил четыре гола.

Пропущенный мяч произвел на фармацевтов правильный эффект. Хаби Алонсо внес коррективы, и его подопечные начали давать отпор. Били туда, где и так тонко. На правый фланг защиты Томас Тухель направил номинального хавбека Конрада Лаймера. Австриец неплохо справлялся, пока в его зону не переместился Йонас Хофманн. Вот он и обнажил проблему, регулярно открываясь за спину оппоненту.

Атаки Байера стали регулярными, но Виктору Бонифейсу постоянно чего-то не хватало – то точности, то правильной оценки эпизода. Уравнять удалось благодаря стандарту. Томас Мюллер отчаянно пытался доказать не фоливший рефери. Как чувствовал капитан хозяев, что все завершится плохо. К мячу подошел Гримальдо, который и заработал штрафной удар, и элегантно опрокинул стенку, попав точно в девятку. Роскошный гол.

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Дальше игра пошла на встречных курсах. Если у Байера все портил прожигатель Бонифейс (Виктор даже забил, но из офсайда), то самой большой проблемой Баварии стал голкипер соперников. Лукаш Градецки совершил несколько удивительных сэйвов. Благодаря ему счет в первом тайме так больше и не изменился.

Сразу после перерыва Хаби Алонсо заменил Андреха, выпустив Паласиуса. Это помогло Байеру установить контроль над мячом. Теперь Баварии пришлось много бегать и рассчитывать в основном на контратаки. Однако начало тайма снова стало звездным временем голкиперов. Сначала Ульрайх не дал забить Фримпонгу метров из восьми (хотя там еще и офсайд был), а потом произошло очередное чудо от Градецки. Кейн даже не сразу понял, почему мяч не очутился в сетке.

Томас Тухель отреагировал на двойную замену. Решения поняли не все, ведь тренер снял с игры Миллера и Киммиха. Единственным объяснением может стать желание специалиста поберечь лидеров, ведь уже в среду Бавария начнет сезон Лиги чемпионов домашним матчем против Манчестер Юнайтед.

Могло показаться, что Бавария подсознательно согласилась на ничью. Следующие минут 15 только подтвердили подозрения. Команды словно играли без ворот. Впрочем, это было затишье перед взрывчаткой. Старт обмена моментами дал пробивший в стойку Флориан Виртц. Затем лишь отчаянный подкат от Тапсоба помешал Мусиале. Раз простил мюнхенцам Бонифейс, а те ответили вовсе не сторицей. Тель организовал контрвыпад, в завершении которого просто прострелил вдоль вратарской. Там леверкузенцы оставили без попечения Горецку, который занес мяч в пустые ворота.

Шанс спастись Байер получил на 90+4. Дэвис опрометчиво сыграл против Хофманна. VAR подсказал главному рефере пересмотреть эпизод. В итоге – пенальти. Паласиос хладнокровно реализовал 11-метровый. Мюнхенцы все же замахнулись на невероятную концовку. Убито забил на 90+8, но залез в офсайд. Гол не засчитали. Ничья. На вершине Бундеслиги остались две команды, в активе которых по 10 очков. По итогам этого тура никто даже догнать Баварию и Байер не сможет.