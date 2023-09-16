Германия, Бундеслига, 4-й тур

Фрайбург – Боруссия Д – 2:4

Голы: Хёлер, 45+3, Хёфлер, 45+7 – Хуммельс, 12, 88, Мален, 61, Ройс, 90+2

Удаление: Хёфлер, 82 (Фрайбург, красная карточка)

Вольфсбург – Унион Берлин – 2:1

Голы: Винд, 13, Меле, 31 – Триммель, 28

РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:0

Голы: Симонс, 6, Опенда, 11, Раум, 27

Кельн – Хоффенхайм – 1:3

Голы: Зельке, 61 – Крамарич, 1, Гриллич, 28, Байер, 52

Удаление: Карстенсен, 90+1 (Кельн, вторая желтая карточка)

Майнц – Штутгарт – 1:3

Голы: Баррейро, 70 – Гирасси, 56, 85, 90+7

Бохум – Айнтрахт – начало матча в 19:30

Бавария не удержала победу над Байером – безумная драма VAR в компенсированное время сохранила двоевластие на вершине

Дортмундская Боруссия в невероятном матче на выезде одолела Фрайбург. Подопечные Эдина Терзича вышли вперед уже в начале встречи, но на перерыв ушли уступая – Хёлер и Хёфлер в добавленное время забили два гола в раздевалку. Восстановить статус-кво "шмелям" удалось лишь в середине второго тайма. За 10 минут до конца встречи автор второго гола хозяев заработал удаление и Боруссия воспользовалась этим подарком сполна. Мален и Ройс добили обескровленных гостей и поднялись на седьмую строчку турнирной таблицы.

Второе поражение подряд потерпел Унион. На этот раз палачом берлинцев стал Вольфсбург. Все голы в матче были забиты в первой половине первого тайма. Как следствие, Вольфсбург одержал уже три победы и присоединился к группе команд, которые преследуют лидеров – Баварию и Байер.

Продолжает феерить РБ Лейпциг. После разгромов над Штутгартом и Унионом под каток "быков" попал Аугсбург. Хозяева еще до перерыва отгрузили в ворота соперника три сухих гола и поднялись в топ-3 Бундеслиги.

Еще два матча завершились победами гостей с одинаковыми счетами 1:3. Хоффенхайм разбил Кельн, а Штутгарт одолел Майнц. Как следствие, оба аутсайдера продолжают прозябать на дне турнирной таблицы, набрав лишь по одному очку.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ