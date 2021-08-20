"Он – опытный тренер, и футболисты поверили в себя. Они уже четвертый год вместе играют. Мы говорим, что молодая команда, а молодая она была тогда, когда 18-летний Миколенко выходил на футбольное поле, Цыганков начал стабильно играть, Беседин. Тот же Буяльский считался опытным, Никита Бурда прекрасно начал, Шапаренко.

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Понятно, что опыт Луческу, вера в футболистов и то, что те поверили в тренера, и дало такой результат. Это в первую очередь заслуга футболистов и тренера. Думаю, что вера в игроков и то, что Луческу сориентировал ребят, – самое главное", – заявил Хацкевич в комментарии YouTube-каналу "Миля".

Напомним, Мирча Луческу возглавил "бело-синих" прошлым летом и уже в первом сезоне завоевал с командой три трофея, победив в УПЛ, Кубке и Суперкубке Украины.

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