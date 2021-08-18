Зустріч №3 в історії протистояння команд. Раніше кияни двічі впевнено перемагали і не пропускали. Матч, як і онлайн-трансляція Інгулець – Динамо на "Футбол 24", стартував о 19:30. Звітні суперники почали сезон діаметрально протилежно. Команда Луческу тріумфувала в усіх 3 поєдинках, а в разі перемоги обганяла б за додатковими показниками сенсаційного лідера (Десна виграла кожен свій матч). Підопічні ж Лавриненка – єдиний клуб, що програв тричі поспіль без набраних очок.

Інгулець – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Перший удар уже на 68 секунді. Дві поспіль класні передачі Караваєва, Буяльський котить назад, Гармаш завершує з другого поверху – вище. Ще один постріл, і знову Денис. Хавбек, який вчергове виходить у центрі нападу, цього разу спробував забити метрів з 20. Так само невлучно пробиває здалеку і Циганков. А ось і несподіваний провал динамівців. Запорожець кинув партнера у прорив між Караваєвим і Забарним. Шарай поганенько обробив, і центрбек Динамо майже встиг накрити, що відчутно полегшило завдання Бущана. Як-не-як, а перший влучний удар у матчі видали саме номінальні господарі. Ще один прорив Інгульця, цього разу правим флангом. Полегенько невдало пробив.

Караваєв закинув на Буяльського, Віталій у дотик перекидав, але Шуста не спіймав на виході. Правий захисник Динамо створює момент для удару ще й Шапаренку. Десь забули приціл кияни. Регулярно відповідає Інгулець швидкими контрами. Новий головний тренер збірної України Олександр Петраков на трибунах. У руках папірець, вивчає склади? Караваєв – чи не єдиний, хто заводить Динамо у штрафний петровців передачами чи ривками. Постійні дальні удари – трохи не те, чого вимагає Луческу, який досі лікується і не може бути з командою.

Показали Шкуріна. Білоруський нападник уперше за 4 тури потрапив до заявки Динамо і може оформити дебют в офіційних зустрічах. Гармаш непогано коротко розігрував із Циганковим, удар останнього заблокували. Шарай і Бартуловіч ззаду по ногах били Шапаренка з Де Пеною. Монзуль дала продовжити гостру атаку, а потім виписала відразу дві жовті за один епізод. Свисток після удару Миколенка з невлучним рикошетом від Буяльського, і до судді висловлюють претензії обидві сторони.

Запорожець спокійно обійшов кількох динамівців і віддав у штрафний. Сітало пробивав і впав, але контакт з Шапаренком навряд чи тягнув на пенальті. VAR перевірив і навіть не покликав Монзуль до моніторів. Дуже грубо грає Шарай, наступаючи на ногу Караваєву. Так можна і до другої жовтої догратися. Найкращий момент матчу аж у компенсований час. Миколенко прострілює/пробиває, Буяльський підправляє, Шуст тягне з лінії. Динамо налагодило гру біля своїх воріт, а ось на чужій половині все ще відчуває проблеми: лише 3:1 за ударами у площину воріт, недостатньо проходів і дотиків у штрафному суперника – головного аутсайдера українського сезону.

Якщо вже вдається довести до удару в межах штрафного, то найчастіше блокують спроби киян. Трохи швидше потрібно вирішувати. Інгулець встигає читати наміри динамівців. Сітало зачепився за м'яч на 11-метровій і скинув під удар – кияни теж спокійно блокують. Все активніший Миколенко. І сам завершує, і шукає пасом Буяльського, Караваєва і компанію. Шапаренко загрався і привіз контратаку. Шарай втік від Сидорчука – ціною жовтої зупинив прохід капітан, а потім миттєво вичитав партнера.

Класно розіграли Циганков і Буяльський у штрафному. Ось тільки Сидорчук далі не викрутив – Шуст легенько впорався. Дві поспіль атаки Інгульця з ударом у межах штрафного. Невлучно, та все ж – ми ніби повернулися у ті недавні часи, коли Луческу ще не тренував Динамо. Скільки ж атак хаотично пропускають його підопічні, дуже дивна ситуація. Шапаренко у відчаї вилаявся після чергового невдалого епізоду. Зовсім невиразний Де Пена йде з поля на 63 хвилині. Гармаш також сходить. Вербіч і Жерсон виходять рятувати очки.

Буяльський відкинув під удар Караваєву метрів з 15. Поки для Шуста все безпроблемно. Потрійна заміна в Інгульця. Практично всю лінію атаки поміняв Лавриненко. Динамо допоміг курйоз. Забарний класно розрізав лінію захисту. Караваєв з другої спроби подав, Шишка настільки невдало прийняв, що зрізав у власні ворота. Ілля Коваленко, який замінив Бартуловіча, забиває дивовижний гол. Передача з правого флангу від ще одного джокера Асмелаша завершується шаленим ударом на 76 хвилині – 1:1, перший в історії гол від Інгульця у ворота Динамо.

Кендзьора і Шепелєв замінили Караваєва та Шапаренка. І тут же обидва свіжі динамівці закручують карусель на правому фланзі. Буяльський вирізав на дальній кут воротарського, Шуст дивом скасовує шедевр Жерсона, який пробивав через себе.