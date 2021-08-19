Экс-тренер "бело-синих" Александр Хацкевич считает, что его соотечественник Илья Шкурин вряд ли будет иметь игровую практику в киевском клубе.

"Шкурин – в Динамо, но на каких ролях Сколько там нападающих? Я считаю, что футболиста должен брать главный тренер.

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Если не он взял этого футболиста, то, я думаю, что Шкурин будет сидеть долго. Я так знаю. Ни один из журналистов, которые находятся рядом с командой, не скажут этого. Луческу, наверное, не хотел этого футболиста. Если его не хочет Мирча, то он играть не будет", – заявил Хацкевич в комментарии YouTube-канала "Миля".

Напомним, Шкурин перешел в Динамо на правах аренды из московского ЦСКА в конце июня. Белорус провел сборы с киевлянами, принимал участие в товарищеском матче "бело-синих", однако пока не сыграл ни одной минуты в УПЛ.

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