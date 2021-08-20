"Він – досвідчений тренер, та й футболісти повірили в себе. Вони вже четвертий рік разом грають. Ми говоримо, що молода команда, а молода вона була тоді, коли 18-річний Миколенко виходив на футбольне поле, Циганков почав стабільніше грати, Бесєдін. Той же Буяльський вважався досвідченим, Микита Бурда чудово почав, Шапаренко.

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Зрозуміло, що досвід Луческу, віра в футболістів і те, що ті повірили в тренера, і дало такий результат. Це в першу чергу заслуга футболістів і тренера. Думаю, що віра в гравців і те, що Луческу зорієнтував хлопців, – найголовніше", – заявив Хацкевич у коментарі YouTube-каналу "Миля".

Нагадаємо, Мірча Луческу очолив "біло-синіх" минулого літа і вже у першому сезоні завоював з командою три трофеї, перемігши в УПЛ, Кубку і Суперкубку України.

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