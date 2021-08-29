Хацкевич став кандидатом на посаду наставника Колоса, – ЗМІ
Колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич може повернутись до роботи в чемпіонаті України.
Колос розглядає кандидатуру Олександра Хацкевича після звільнення Руслана Костишина з посади головного тренера команди, стверджує Fanday.
Костишин пішов у відставку з посади головного тренера Колоса після побиття від Динамо
Повідомляється і можливий тренерський штаб білоруса на чолі ковалівців: до нього увійдуть Максим Шацьких, Сергій Федоров, а також екс-помічники Костишина – Сергій Кузнецов та В'ячеслав Кернозенко. Окрім Хацкевича, Колос проявляє інтерес до кандидатур Олега Дулуба та Олега Кононова.
Нагадаємо, Костишин подав у відставку після нищівної поразки від Динамо з рахунком 0:7. Під керівництвом фахівця Колос пройшов шлях від аматорського колективу чемпіонату Київської області до клубу рівня УПЛ та учасника єврокубків.
Динамо зґвалтувало Колос, перегравши ковалівців з рахунком 7:0 – шість голів було забито до перерви