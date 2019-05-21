Черноморец – Карпаты – 3:1 – видео голов и обзор матча

Черноморец дома уверенно победил Карпаты (3:1). Смотрите видео голов и обзор матча.

Черноморец вышел вперед уже в дебюте поединка, во второй половине встречи Карпаты восстановили паритет с пенальти, но уже в следующей атаке подопечные Червенкова забили второй раз. В конце матча Рыжук установил окончательный счет в матче – 3:1.

Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета

Одесситы набрали 25 очков и, как минимум, на 2 часа покинули последнюю строчку, обойдя Арсенал-Киев благодаря лучшей разнице мячей. Карпаты с 29 зачетными баллами остались десятыми, отставая от Олимпика на два пункта – впрочем, у дончан есть прекрасный шанс оторваться от львовян еще больше.