Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь и Александрия не выявили сильнейшего в поединке 30-го тура Премьер-лиги. Смотрите видео голов матча Мариуполь – Александрия на сайте "Футбол 24".

Ничья в отчетном матче обеспечила бронзовые награды для Александрии за 2 тура до конца чемпионата. Набранное же Мариуполем очко еще понадобится приазовцам в борьбе с луганской Зарей за 4-ю строчку.

Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата