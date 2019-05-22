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Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

22 мая 20:22 81 Читати українською
Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча
Мариуполь – Александрия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Мариуполь и Александрия не выявили сильнейшего в поединке 30-го тура Премьер-лиги. Смотрите видео голов матча Мариуполь – Александрия на сайте "Футбол 24".

29’ Александр Пихаленок
 
Андрей Запорожан 45’
29’ Александр Пихаленок
45’ Андрей Запорожан

Ничья в отчетном матче обеспечила бронзовые награды для Александрии за 2 тура до конца чемпионата. Набранное же Мариуполем очко еще понадобится приазовцам в борьбе с луганской Зарей за 4-ю строчку.

Александрия в большинстве не смогла дожать Мариуполь, но досрочно оформила "бронзу" чемпионата

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Видеоновости Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Мариуполь - Александрия
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