Хацкевич останется в Динамо, – СМИ

Похоже, не стоит ожидать изменений на тренерском мостике киевского Динамо.

Руководство Динамо решило оставить Александра Хацкевича главным тренером киевлян, сообщает издание sportarena.

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Белорусский специалист договорился с "бело-синими" о продлении контракта. Анонсированная ранее встреча Хацкевича с президентом клуба Игорем Суркисом состоится 5 июня и будет носить рабочий характер. Стороны обсудят стратегию подготовки команды на следующий сезон.

Напомним, в СМИ все чаще появлялась информация о возможной отставке 45-летнего наставника.

По итогам прошлого сезона Динамо заняло второе место в УПЛ, а также вылетела из Кубка Украины на стадии 1/4 финала, уступив Шахтеру.

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