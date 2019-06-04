toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ ВИКТОР СКРИПНИК ЛУКА ЙОВИЧ ДИНАМО КИЕВ

Хацкевич останется в Динамо, – СМИ

23:18 37 Читати українською
Хацкевич останется в Динамо, – СМИ
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Похоже, не стоит ожидать изменений на тренерском мостике киевского Динамо.

Руководство Динамо решило оставить Александра Хацкевича главным тренером киевлян, сообщает издание sportarena.

Вернидуб: Динамо не найдет тренера лучше, чем Хацкевич

Белорусский специалист договорился с "бело-синими" о продлении контракта. Анонсированная ранее встреча Хацкевича с президентом клуба Игорем Суркисом состоится 5 июня и будет носить рабочий характер. Стороны обсудят стратегию подготовки команды на следующий сезон.

Напомним, в СМИ все чаще появлялась информация о возможной отставке 45-летнего наставника.

По итогам прошлого сезона Динамо заняло второе место в УПЛ, а также вылетела из Кубка Украины на стадии 1/4 финала, уступив Шахтеру.

Новачок Динамо відмовився від російського паспорта і прийняв пропозицію екс-тренера Карпат – все про "принца" Кадірі

blog_ava
Фонсека "наехал" на руководство украинского футбола
17:24
812
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Александр Шовковский Александр Шовковский
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
19
мин
Португалия
21:45
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук