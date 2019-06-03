Вернидуб: Динамо не найдет тренера лучше, чем Хацкевич

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб в эфире программы "Профутбол" поделился мнением о наставнике Динамо Александре Хацкевиче.

"Честно скажу, не было никаких предложений от Динамо... Что мне скрывать? Я говорю, как есть. Если поступит, то об этом узнаете.

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Хотите мое мнение услышать? У Динамо есть тренер – Александр Хацкевич. Да, он два года работает, они не становились чемпионами. Немного спустимся на землю и посмотрим на его состав. Сколько за два года появилось в Динамо настоящих, "обстрелянных" и хороших молодых футболистов.

Это чья заслуга? Думаю, прежде всего, его. Он даже в этой ситуации не боится их ставить, наигрывать, давать шанс. Это – супер. Я не имею права это говорить, пусть меня простит руководство Динамо, но думаю, лучше тренера они все равно не найдут.

Вернидуб: У меня было 3 очень хороших предложения

Дайте человеку еще шанс. Уверен, у него все получится. Ой как нелегко будет Шахтеру играть с Динамо. Уверен на 100%. Я только за то, чтобы с Александром переподписали контракт. Я здесь только за Хацкевича", – сказал Вернидуб.