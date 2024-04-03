"Их было человек 30-40, все в балаклавах": Хацкевич озвучил серьезные претензии к руководству польского клуба
Главный тренер Заглембе Сосновец Александр Хацкевич возмущен организацией безопасности во время тренировочного процесса.
– Александр Николаевич, как Вы там? Правду пишут, что Вас избили неизвестные?
– На тренировке команды был очень неприятный инцидент, назовем эту ситуацию именно так. Игроки и представители тренерского штаба вышли на тренировку и на нас набросилась группа неизвестных молодых людей.
Хацкевич прокомментировал слухи об избиении фанатами на тренировке: "Я умею уклоняться и давать удар"
Все были в балаклавах. Человек 30-40. Точно не считал сколько их было. Эти молодые люди выскочили на поле и вели себя очень агрессивно. Пытались давить на нас физически.
– То есть, хотели избить?
– Вероятно, что да. Большинство тренеров, я в том числе и почти все игроки команды оперативно покинули поле. Местные футболисты, поляки, остались и вели с этими ребятами какой-то диалог. О чем-то говорили, не могу сказать. Не потому, что не хочу рассказывать, нет. Просто польский язык понимаю не так хорошо. Были какие-то претензии.
– Относительно не лучших результатов команды под вашим руководством?
– Возможно. Честно, я не понял из тех слов, которые услышал на польском, в чем была суть.
– Самый главный вопрос: с Вами все в порядке?
– Да. Ни синяков, ни царапин. Всё хорошо. После того как эта группа неизвестных людей покинула нашу базу, мы вернулись на поле и провели тренировку. Более того, завершили ее в хорошем настроении.
– Я так понимаю, что это были представители ультрас Заглембе?
– Они не представились, кем являются. Никаких опознавательных знаков на них тоже не было. Ни одной клубной атрибутики или чего-то такого.
Больше всего меня в этой ситуации возмутило то, что мы до сих пор не можем связаться с президентом клуба. У меня к нему есть один очень серьезный вопрос: как так могло произойти, что на команду напали на ее базе? Почему клуб никак, вообще никак (!), не обеспечил безопасность игрокам и тренерам? Слава Богу, все обошлось, но... – сказал Хацкевич в комментарии Sport-Express.
Хацкевича били в лицо и ногами – Ультрас устроили экс-тренеру Динамо жестокую вендетту