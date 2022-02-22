"Первая игра с Олимпиакосом – Соль забивает, команда проходит дальше. Вторая игра с Зарей – он забивает. В третьем матче он получает на 20-й минуте травму и практически год не играет. Потом приходит Михайличенко и это уже их отношения.

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Поэтому считаю, что когда я брал Соля, знал, как его использовать. И он в двух первых играх показал, что умеет забивать мячи. Это был именно тот форвард, который нужен был киевскому Динамо после ухода Мбокани.

Надо ли было его отпускать? У каждого есть свое понимание, как использовать того или иного игрока. Михайличенко не видел его в команде. Луческу он тоже не подошел, Мирча поставил других форвардов. Это право любого тренера", – сказал Хацкевич в интервью Youtube-каналу Sport.ua.

Напомним, Соль перешел в Динамо в январе 2019 года и успел провести за "бело-синих" 23 матча, в которых забил 4 мяча. Сейчас игрок на правах аренды защищает цвет Эйбара – в составе лидера Сегунди Фран отметился голом в 18 матчах.

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