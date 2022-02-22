"Я дал капитанскую повязку Цыганкову, потому что видел, что в дальнейшем он будет лидером киевского Динамо. У Миколенко тоже есть лидерские качества, хотя он младше Вити. Но в то время это было будущее и Динамо, и сборной Украины.

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Были ребята постарше. Сергей Сидорчук где-то открещивался от этой капитанской повязки, потому что получил тяжелую травму и говорил, что он не лидер и не может пока ребятам "пихать". Я говорю: "Пройдет время, и ты все равно наберешь кондиции, будешь капитаном. Если у тебя сегодня не получается, это не значит, что завтра не получится".

И сейчас видно, что он может и крикнуть, и требовать. Так что это тот лидер, который должен быть на поле. Витя Цыганков – более интеллигентный и как футболист, и как человек. Но у него лидерские качества для того, чтобы быть капитаном Динамо", – сказал Хацкевич в интервью Youtube-каналу Sport.ua.

Напомним, ныне капитанскую повязку в Динамо носит Сергей Сидорчук, обязанности вице-капитана исполняет Виктор Цыганков.

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