"Перша гра з Олімпіакосом – Соль забиває, команда проходить далі. Друга гра з Зорею – він забиває. У третьому матчі він отримує на 20-й хвилині травму і практично рік не грає. Потім приходить Михайличенко і це вже їхні відносини.

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Тому вважаю, що коли я брав Соля, то знав, як його використовувати. І він у двох перших іграх показав, що вміє забивати м'ячі. Це був саме той форвард, який був потрібен київському Динамо після відходу Мбокані.

Чи треба було його відпускати? Кожен має своє розуміння, як використовувати того чи іншого гравця. Михайличенко не бачив його в команді. Луческу він теж не підійшов, Мірча поставив інших форвардів. Це право будь-якого тренера", – сказав Хацкевич в інтерв'ю Youtube-каналу Sport.ua.



Нагадаємо, Соль перейшов у Динамо у січні 2019 року і встиг провести за "біло-синіх" 23 матчі, в яких забив 4 м'ячі. Нині гравець на правах оренди захищає кольори Ейбара – у складі лідера Сегунди Фран відзначився голом у 18 матчах.

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