"О Шапаренко я и говорил, что если он пересмотрит свое отношение... Он здорово начинал и у нас. Но потом, к сожалению, пресса, наверное, мнения экспертов, он где-то переоценил свои возможности. Но самое главное, что он сделал правильные выводы.

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Сейчас он один из самых креативных футболистов вместе с Буяльским. Можно сказать, они в центральной зоне делают разницу. Позиция немного глубже в полузащите? Когда играли в Лондоне против Челси, он играл тоже на этой позиции, здорово выглядел. Держит большой объем работы, опускается низко, получает мяча, разгоняет атаки", – поделился Хацкевич в комментарии Профутбол Digital.

К слову, Шапаренко провел 20 матчей в составе Динамо в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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