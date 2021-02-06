Хавбек Стабека и молодежной сборной Норвегии Эмиль Бохинен присоединится к киевскому Динамо, утверждает издание Евро-Футбол.Ру.

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Отмечается, что киевляне предложили игроку лучшие условия, чем московский ЦСКА. Основная позиция норвежца – центральный хавбек, но также он может сыграть опорника и правого полузащитника.

К слову, Бохинен в целом провел 73 матча в составе Стабека, записав в свой актив 9 голов и 10 ассистов. За сборную Норвегии U-21 хавбек отыграл 10 матчей, в которых забил 1 мяч.

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