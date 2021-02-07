"Про Шапаренка я і говорив, що якщо він перегляне своє ставлення... Він здорово починав і у нас. Але потім, на жаль, преса, напевно, думки експертів, він десь переоцінив свої можливості. Але найголовніше, що він зробив правильні висновки.

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Зараз він один з найбільш креативних футболістів разом із Буяльським. Можна сказати, вони в центральній зоні роблять різницю. Позиція трохи глибше у півзахисті? Коли грали в Лондоні проти Челсі, він грав теж на цій позиції, здорово виглядав. Тримає великий обсяг роботи, опускається низько, отримує м'ячі, розганяє атаки", – поділився Хацкевич у коментарі Профутбол Digital.

До слова, Шапаренко провів 20 матчів у складі Динамо у поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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