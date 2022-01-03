"Миколенко – молодец. Очень рад, общался с ним несколько дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте поехать в АПЛ.

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Помню те два года, когда мы работали вместе. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно. Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер", – сказал Хацкевич в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

Напомним, именно под руководством Хацкевича Миколенко дебютировал за Динамо в 2017 году.

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