Хацкевич – о переходе Миколенко в Эвертон: "Это очень большой шаг – в таком возрасте поехать в АПЛ"
Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич доволен прогрессом своего бывшего подопечного.
"Миколенко – молодец. Очень рад, общался с ним несколько дней назад. Это очень большой шаг в его карьере, в таком возрасте поехать в АПЛ.
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Помню те два года, когда мы работали вместе. Поблагодарили друг друга. Мне очень приятно. Конечно, у него все получится. Зная Виталия, его характер и потенциал, который он еще не раскрыл полностью. Так что у него все будет супер", – сказал Хацкевич в комментарии YouTube-каналу Sportarena.
Напомним, именно под руководством Хацкевича Миколенко дебютировал за Динамо в 2017 году.
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