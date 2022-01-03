"Миколенко – игрок сборной Украины, много пользы принес киевскому Динамо. Считаю, что Виталий созрел для того, чтобы играть в одной из сильнейших лиг мира. С его данным он будет востребован в АПЛ.

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За трансфер Динамо получит немалые деньги, и Миколенко сможет хорошо заработать, он это заслужил. Замечу, что Виталием интересовался Карло Анчелотти, когда был тренером Эвертона. Я лично говорил с Анчелотти о Миколенко.

Эвертон – это престижный клуб для продолжения карьеры. Миколенко – классный игрок, который, думаю, быстро станет своим в новой команде. Однако, какое-то время, все-таки, ему понадобится на адаптацию. Ярмоленко также не сразу адаптировался в Европе и АПЛ, но сейчас это футболист с таким опытом и характером, что может стать хорошим тренером.

Насчет дебюта Миколенко за Эвертон... Нужно точно знать, что от него хочет тренер. Думаю, процесс включения Виталия в работу должен быть плавным. Тем более что ему нужно набрать кондиции – он отдыхал. Хотя Виталий – игрок выносливый, и ему, вероятно, нужно немного времени, чтобы выйти в основе. Там еще один нюанс есть – конфликт французского защитника (Люка Динь, – прим.) с Бенитесом. Поэтому Миколенко будут очень ждать" – сказал Буряк в комментарии Zbirna.com.

К слову, Миколенко может дебютировать за Эвертон уже в субботу, 8 января, в кубковом матче против Халл Сити.

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