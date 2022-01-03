"Миколенко – молодець. Дуже радий за нього, спілкувався з ним кілька днів тому. Це дуже великий крок у його кар'єрі, у такому віці поїхати в АПЛ.

Буряк: Миколенком цікавився ще Анчелотті

Пам'ятаю ті два роки, коли ми разом працювали. Подякували один одному. Мені дуже приємно. Звичайно, у нього все вийде. Знаючи Віталія, його характер і потенціал, який він ще не розкрив повністю. Так що у нього все буде супер", – сказав Хацкевич у коментарі YouTube-каналу Sportarena.

Нагадаємо, саме під керівництвом Хацкевича Миколенко дебютував за Динамо у 2017 році.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ