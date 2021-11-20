"Ми з Євгеном Красніковим багато розмовляли щодо бразильців. З цієї трійки, яку він привіз, тільки Че Че відповідав рівню і розумінню гри Динамо. Технічні аспекти ми в розрахунок не беремо. Йому все одно потрібен був час. На той момент Че Че було 26 або 27 років – не молодий футболіст. Так, йому було важко на зборах. Зрозуміло, що зовсім інша робота йшла.

Красніков зізнався, чому Че Че та ще двоє бразильців не заграли в Динамо

Напевно, мені трішки терпіння не вистачило з ним. І самому футболісту не вистачило. Він в якийсь період часу підійшов і сказав: "Я не можу. Не витримую тренувальний процес, інтенсивність. Саме підготовчу частину". Тут і я не наполіг, щоб він десь перетерпів, почекав. Я говорив, що бачу його в команді.

Що ж стосується того ж Буено, то це, як то кажуть, сторонній футболіст. Як він опинився в команді? Йшов Дерліс Гонсалес, і ми шукали на його місце футболіста. Красніков тоді пропонував іншого гравця на цю позицію, але трансфер зірвався в останній момент. І Женя сказав, що привезе іншого футболіста.

Коли ти дивишся відео, видно, що футболіст і з лівої ноги добре б'є, і з правої. Але коли ти вже стикаєшся з ним в тренувальному процесі... Він хоче грати тільки з м'ячем, не хоче перебудовуватися. Але є певні принципи гри.

Сідклей приїхав із зайвою вагою, і йому дуже важко було її скинути. Йому навіть спеціальне харчування прописували, оскільки у нього дуже великий відсоток жиру був. Він з цим постійно боровся, причому, незалежно від нашого графіку. Можливо, на базі він харчувався тим, що йому говорили, а поза нею… Непрофесіональний футболіст", – розповів Хацкевич у шоу Пряма червона на YouTube.

Нагадаємо, Че Че, Сідклей та Буено опинились у Динамо завдяки Євгену Краснікову, який прийшов до київського клубу в 2018 році. Че Че та Буено покинули "біло-синіх" у квітні 2019 року, а Сідклей все ще належить київському клубу.

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