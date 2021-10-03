"В Динамо я поработал совсем недолго. Игорь Суркис – прекрасный человек, он предоставил мне серьезную должность в клубе. Но, немного поработав, я сразу понял, что у Александра Хацкевича, который тогда был главным тренером Динамо, немного другое направление и видение. Он видел все по-одному, а я иначе.

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Хацкевич не ставил бразильцев, потому что их привезли в обход его агента? У меня прекрасные отношения с Хацкевичем. Разговоров на эту тему было много. С Че Че, насколько я понимаю, у него просто не сложились отношения. Это сложный парень.

Сидклею не повезло, потому что вырос Миколенко. За Че-Че они какие-то деньги получили, Сидклей сейчас поехал в ПАОК. Поэтому убытков я Динамо не принес. Может, принес мало пользы, но у меня просто было несколько иное видение. Я хотел добавить креатива в дисциплинированный динамовский футбол", – рассказал Красников в интервью BurBuzz.

Напомним, Че Че, Сидклей и Буэно оказались в Динамо благодаря Красникову, который пришел в киевский клуб в 2018 году. Уже через 2 года Евгений покинул свой пост и перебрался в обновленный Металлист.

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