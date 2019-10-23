Хачериди объяснил, почему решил перейти в Динамо Брест

Украинский защитник Евгений Хачериди прокомментировал подписание контракта с брестским Динамо.

"Спасибо за прием, рад здесь оказаться. Я знаю, здесь амбициозный проект. Здесь ставят высокие задачи. Будем к ним идти. Все будет хорошо.

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Хочу заверить, что я буду максимально выкладываться. Будем радовать болельщиков, мы для них играем. А они пусть приходят и нас поддерживают. Победы будут!" – сказал Хачериди в эфире Youtube-канала Динамо Брест.

К слову, Хачериди станет уже четвертым украинцем в составе белорусской команды – там уже играют Артем Милевский, Алексей Хобленко и Александр Нойок.

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