Хачериди подписал контракт с брестским Динамо

Экс-защитник киевского Динамо Евгений Хачериди станет одноклубником Артема Милевского и еще двух украинцев.

Экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо Евгений Хачериди возвращается в большой футбол. Сегодня игрок пополнил состав ФК Динамо Брест, сообщает официальный сайт команды. Контракт футболиста с клубом начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года.

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Хачериди станет уже четвертым украинцем в составе белорусской команды – кроме Артема Милевского за команду играют Алексей Хобленко и Александр Нойок.

Напомним, последним клубом 32-летнего Хачериди был греческий ПАОК, за который Евгений провел лишь 11 матчей. Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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