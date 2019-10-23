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Хачериди подписал контракт с брестским Динамо

16:52 49 Читати українською
Хачериди подписал контракт с брестским Динамо
Евгений Хачериди с руководством Динамо Брест / ФК Динамо Брест

Экс-защитник киевского Динамо Евгений Хачериди станет одноклубником Артема Милевского и еще двух украинцев.

Экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо Евгений Хачериди возвращается в большой футбол. Сегодня игрок пополнил состав ФК Динамо Брест, сообщает официальный сайт команды. Контракт футболиста с клубом начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года.

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Хачериди станет уже четвертым украинцем в составе белорусской команды – кроме Артема Милевского за команду играют Алексей Хобленко и Александр Нойок.

Напомним, последним клубом 32-летнего Хачериди был греческий ПАОК, за который Евгений провел лишь 11 матчей. Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евгений Хачериди Евгений Хачериди Олександр Нойок Олександр Нойок Алексей Хобленко Алексей Хобленко Динамо Брест Динамо Брест Мир Артем Милевский Артем Милевский
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