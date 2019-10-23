Колос предлагал Хачериди космическую зарплату, – Бурбас

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас сообщил, что украинский защитник Евгений Хачериди мог перейти в Колос.

"Месяц назад Хачериди мог вернуться в украинский футбол. Его очень хотел Колос. Как для нынешних реалий УПЛ зарплату ему делал космическую. Слышал о цифре в 30 тысяч "американцев" в месяц. Но защитник отказал. Мол, не его амбиции. Логично", – написал Бурбас на своей странице в Твиттере.

Хачериди подписал контракт с брестским Динамо

Сегодня стало известно, что Евгений подписал контракт с Динамо Брест. Выступления в составе белоруского клуба украинец начнет с 1 января 2020 года.

Напомним, последним клубом 32-летнего Хачериди был греческий ПАОК, за который Евгений провел лишь 11 матчей. Перед этим футболист в течение 9 лет выступал в составе киевского Динамо, с которым дважды стал чемпионом Украины и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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