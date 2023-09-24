Экс-защитник сборной Украины Евгений Хачериди будет выступать в составе любительской команды Штурм (Иванков), сообщает FootBoom.

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По информации источника, клуб из Киевской области уже заявил 36-летнего ветерана на чемпионат Украины. Подтверждает вышесказанное и профиль команды на Transfermarkt. Последним местом работы Хачериди было брестское Динамо, которое он покинул в 2021 году.

К слову, за Штурм сейчас выступает немало бывших звезд УПЛ: голкипер Сергей Погорелый (Арсенал, Таврия, Металлист), полузащитники Артем Старгородский (Динамо, Таврия, Арсенал) и Евгений Морозенко (Динамо, Черноморец, Верес), нападающие Александр Бондаренко (Оболонь, Колос), Владимир Лысенко (Динамо, Металлист, Колос) и Адеринсола Эсеола (ЦСКА, Десна, Ворскла, Львов).

Напомним, Штурм выступает в группе Б чемпионата любителей – после 4-х туров команда набрала шесть очков и идет в турнирной таблице третьей.

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