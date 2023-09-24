Екс-захисник збірної України Євген Хачеріді буде виступати у складі аматорської команди Штурм (Іванків), повідомляє FootBoom.

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За інформацією джерела, клуб з Київської області вже заявив 36-річного ветерана на чемпіонат України. Підтверджує вищесказане і профіль команди на Transfermarkt. Останнім місцем роботи Хачеріді було брестське Динамо, яке він залишив у 2021 році.

До слова, за Штурм нині виступає чимало колишніх зірок УПЛ: голкіпер Сергій Погорілий (Арсенал, Таврія, Металіст), півзахисники Артем Старгородський (Динамо, Таврія, Арсенал) та Євген Морозенко (Динамо, Чорноморець, Верес), нападники Олександр Бондаренко (Оболонь, Колос), Володимир Лисенко (Динамо, Металіст, Колос) та Адерінсола Есеола (ЦСКА, Десна, Ворскла, Львів).

Нагадаємо, Штурм виступає у групі Б чемпіонату аматорів – після 4-х турів команда набрала шість очок і йде у турнірній таблиці третьою.

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