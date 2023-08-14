"В прошлом сезоне на матче Диназа и ФСК Мариуполь присутствовал один очень известный футболист в качестве функционера и скаута одного из клубов.

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После матча он подошел к представителю команды из Вышгорода и пожаловался на низкий уровень игроков: "Честно говоря некого и выбрать. 22 человека на поле! Ну разве что могу выделить вашего 27-го номера". А ему в ответ: "Так это же Сергей Старенький! У него более 300 матчей в УПЛ, ему 38 лет".

Вот такие футболисты, которые имеют класс, мастерство, которые давно в центре внимания, и зажигают в Первой лиге", – рассказал Зверов в авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, Старенький – воспитанник Диназа. На профессиональном уровне дебютировал в 2005 году в Беларуси за жодинское Торпедо, откуда перешел в Сморгонь. В Украине выступал за Десну (дважды), Львов, Александрию (дважды), киевский Арсенал и Диназ.

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