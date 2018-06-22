Хачериди: Хочется стать чемпионом Греции и выиграть Кубок

Экс-футболист киевского Динамо Евгений Хачериди, который недавно перешел в греческий ПАОК поделился первыми впечатлениями от трансфера.

"ПАОК ведет борьбу за самые высокие места, за еврокубки и чемпионский титул, будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов. Это многого стоит и я очень рад здесь оказаться. Своей игрой буду доказывать, что меня не зря пригласили.

Хочется, чтобы всегда были полные стадионы, я знаю, что в Греции горячие болельщики, сумасшедшая поддержка. Мы же играем для них.

Что ожидает Хачериди в ПАОКе?

Хочется выигрывать трофеи, стать чемпионом Греции, выиграть Кубок. Тем более, что команда давно не становилась чемпионом страны. Нужно также хорошо выступить в еврокубках.

Мне трудно говорить о своих качествах, есть люди, которые это оценивают", – цитирует Хачериди издание tribuna ссылаясь на PAOK TV.