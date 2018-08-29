Хаби Алонсо возглавил юниорскую команду Реала U-14

Украина — 13:19 0
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Трансфер экс-форварда Милана Ньянга в Динамо на грани срыва
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Ярмоленко в матче Уимблдон – Вест Хэм: видео всех действий украинца и очень неоднозначная реакция фанатовАнглия — 11:10 684
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"Сольный концерт": Лунин похвастался, как феерит в Леганесе с первого же дня, и попрощался с РеаломИспания — 10:02 492
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Отправит ли Суркис Хацкевича в отставку после вылета Динамо из Лиги чемпионов – основные причиныУкраина — 09:20 1515
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Аякс – Динамо: когда Бойко – герой матча, или Феерическое фиаско в Лиге чемпионовЛига чемпионов — 01:25 3660
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