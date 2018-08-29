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Хаби Алонсо возглавил юниорскую команду Реала U-14

11:27 24 Читати українською
Хаби Алонсо возглавил юниорскую команду Реала U-14
Хаби Алонсо / Фото из соцсетей

Экс-полузащитник сборной Испании, Реала, Ливерпуля и Баварии Хаби Алонсо дебютировал в качестве тренера.

36-летний Алонсо получил ответственную должность в структуре Реала. Хаби возглавил юниорскую команду U-14, сообщает издание AS.

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Легендарный защитник уже успел провести первую тренировку с молодыми талантами королевского клуба.

В мае 2018 Алонсо закончил специальные курсы УЕФА в Федерации Футбола Испании. Хаби неоднократно заявлял, что хочет начать тренерскую карьеру именно в структуре Реала.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Видеоновости Хаби Алонсо Хаби Алонсо
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